Смотрите фильмы за 1 ₽
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пластики не хватает»: как выглядит в боди похудевшая Саша Черно из «Дома-2»

«Пластики не хватает»: как выглядит в боди похудевшая Саша Черно из «Дома-2»

5 октября 2022 13:00
«Пластики не хватает»: как выглядит в боди похудевшая Саша Черно из «Дома-2»

Звезда проекта решила поделиться пикантными фотографиями.

Саша Черно стала известна благодаря участию в «Доме-2». В то время знаменитость страдала от лишнего веса, который доходил до 135 кг. Однако не так давно она решилась на серьезные перемены и занялась собственным здоровьем.

О результатах Черно решила рассказать в своем блоге. Она поделилась снимком в боди и покрасовалась стройными ногами. Как отметила знаменитость, она довольна результатом, но хотела бы добиться большего.

«Пластики не хватает»: как выглядит в боди похудевшая Саша Черно из «Дома-2»

«Давно не взвешивалась и была приятно удивлена сегодня. Как же хочется еще „минус“. И пластику», — пишет Черно.

Пользователи Сети поддержали кумира. В комментариях она осыпали артистку комплиментами и похвалили ее за усердие и целеустремленность.

«Саня, очень-очень хорошая форма сейчас, да, возможно, пластики не хватает», «Мне кажется, тебе очень хорошо в таком весе», «Чуток доработать, и 1000% огонь», — пишут преданные фанаты.

Фото: Кадр из программы «Дом-2», соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
3 комментария
Related video