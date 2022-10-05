«Пластики не хватает»: как выглядит в боди похудевшая Саша Черно из «Дома-2»

Саша Черно стала известна благодаря участию в «Доме-2». В то время знаменитость страдала от лишнего веса, который доходил до 135 кг. Однако не так давно она решилась на серьезные перемены и занялась собственным здоровьем.

О результатах Черно решила рассказать в своем блоге. Она поделилась снимком в боди и покрасовалась стройными ногами. Как отметила знаменитость, она довольна результатом, но хотела бы добиться большего.

«Давно не взвешивалась и была приятно удивлена сегодня. Как же хочется еще „минус“. И пластику», — пишет Черно.

Пользователи Сети поддержали кумира. В комментариях она осыпали артистку комплиментами и похвалили ее за усердие и целеустремленность.