Пластика в 14, запреты на спорт: что стало с девочками, из которых мать «лепила» супермоделей (фото)

Белла и Джиджи Хадид — иконы мировой моды с ежегодным доходом в 18 миллионов долларов. Мировых знаменитостей из них начала «лепить» мать Иоланда, когда старшей Джиджи было всего два года.

Иоланда Хадид тоже бывшая модель, но ей, как она утверждает, в карьере никто не помогал. Поэтому она решила стать наставницей для своих красавиц-дочек. Она забрала их из волейбольной секции, ведь спорт якобы делает тело массивным, что не подходит для подиума. Она же запретила девочкам заниматься конным спортом, хотя Белла намеревалась представлять страну на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Родительница постоянно напоминала юным манекенщицам о необходимости ограничивать себя в еде: Белла даже лечилась от анорексии.

Многие поклонники усматривают материнское влияние и в наличии многочисленных комплексов, из-за которых младшая из моделей решилась на ринопластику в 14 лет. Иоланда Хадид расстроила отношения Беллы с солистом The Weekend, а Джиджи — с экс-участником бойз-бэнда One Direction Зейном Маликом.