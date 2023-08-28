«Пластика творит чудеса»: похорошевшая Тутберидзе ошарашила народ

Звездам ничто человеческое не чуждо, в том числе и комплексы относительно своей внешности. Многие селебрити не скрывают, что ложились под нож хирурга. Этери Тутберидзе оказалась в числе тех, кто данный факт не афиширует.

Тренер ни разу так и не созналась в том, что делала пластику. Это не мешает фанатам восхищаться красотой «снежной королевы». Своими пышными волосами, точеным профилем и широкой улыбкой она пленила многих.

Тем временем хейтеры шипят: грузинский нос знаменитость подправила, убрав горбинку, а веки подтянула. Якобы на архивных фотографиях наставница выглядит совсем иначе.

Между тем в Сети обсуждают новый снимок бывшей фигуристки. Этери Георгиевна похорошела еще больше, чем ошарашила народ.