Пластика творит чудеса: гляньте, как уставшую домохозяйку превратили в красотку

Домашние заботы и долговременный уход за близкими кого угодно превратят в страшилу, но современная медицина творит чудеса.

Никто не давал 43-летней Ирине Ойжинской меньше 55 лет. Жительница Астрахани в одиночку подняла своих братьев и сестер, терпела побои мужа и ухаживала за престарелой матерью. Тяготы жизни, казалось, безвозвратно превратили ее в глубокую старуху. Так подумал бы каждый, пока не увидел ее в программе «На 10 лет моложе».

Пластический хирург увеличил Ирине грудь. Косметолог провела лазерную шлифовку кожи, чтобы избавиться от морщин, скорректировала контур губ, убрала носогубные складки и межбровные морщины при помощи филлеров. Стоматолог заменил вставную челюсть на зубные импланты. Увидев результат, женщина не смогла сдержать слез, но это был не конец.

Вместо старомодных пиджаков и водолазок стилисты предложили Ирине сложные костюмные решения: бюстье с пышной юбкой и яркой сумочкой, кожаную куртку со струящимся платьем и босоножками. «Ну, все, можно заказывать „Харлей“! Сразу хочется романтики», — отреагировала героиня.

Вершиной волшебства стала работа над мейкапом и прической. Эксперты нарастили Ирине волосы, освежили их цвет, скулы подчеркнули хайлайтером, а глаза — выразительным макияжем. От придавленной бытовыми трудностями женщины не осталось и следа, теперь Ирине дают от 24 лет до 30 с небольшим.