Пластика творит чудеса: Ермолаеву из «Дома-2» теперь можно узнать только по челке

Нелли Ермолаева громко заявила о себе в 2009 году, появившись на шоу «Дом-2». И хоть уроженка Самары не была эталонной красавицей, вскоре у нее появилась масса поклонников. Теперь они совсем перестали узнавать знаменитость.

За прошедшие годы Ермолаева кардинально изменилась. Раньше у нее была круглая форма лица, но теперь оно стало овальным. Преобразился и нос экс-участницы скандальной телестройки. Он стал гораздо короче и аккуратнее.

Пример Ермолаевой в очередной раз доказывает, что пластика может творить настоящие чудеса. Неизменным в брюнетке осталось лишь одно — густая челка, которая давно стала фирменным стилем знаменитости.

Любопытно, что Нелли всячески открещивается от пластики. Звезда уверяет, что на самом деле никогда не ложилась под нож хирурга, но, глядя на архивные кадры с Ермолаевой, ей мало кто верит.