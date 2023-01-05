Пластика сотворила страшное: что стало с самыми известными близнецами США (фото)

Близняшки Шэннон и Шеннад Клермонт стали известны сначала на всю Америку, а потом и на весь мир из-за участия в серии скандальных реалити-шоу. Публику девушки покорили своей эффектной внешностью и дерзкими характерами, поэтому армия их поклонников увеличивалась каждый день.

Со временем же Шэннон и Шеннад решили начать эксперименты с пластической хирургией. Первую операцию сестры провели в 2016 году и с того времени уже не покидают кабинеты пластических хирургов. Они увеличили себе губы, изменили овал лица, увеличили бюст, так что за прошедшие годы полностью изменили свою внешность.

Подобные перемены не остались без внимания поклонников. Как отмечают пользователи Сети, сестрам Клермонт пора остановиться, ведь они уже давно похожи на мультяшных кукол. К тому же они подают плохой пример своим фанатам, ведь доказывают, что такая любовь к пластике исполняет мечту стать известными и популярными.