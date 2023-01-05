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Пластика сотворила страшное: что стало с самыми известными близнецами США (фото)

5 января 2023 14:30
Пластика сотворила страшное: что стало с самыми известными близнецами США (фото)

Перемены в их внешности шокируют поклонников.

Близняшки Шэннон и Шеннад Клермонт стали известны сначала на всю Америку, а потом и на весь мир из-за участия в серии скандальных реалити-шоу. Публику девушки покорили своей эффектной внешностью и дерзкими характерами, поэтому армия их поклонников увеличивалась каждый день.

Со временем же Шэннон и Шеннад решили начать эксперименты с пластической хирургией. Первую операцию сестры провели в 2016 году и с того времени уже не покидают кабинеты пластических хирургов. Они увеличили себе губы, изменили овал лица, увеличили бюст, так что за прошедшие годы полностью изменили свою внешность.

Пластика сотворила страшное: что стало с самыми известными близнецами США (фото)

Подобные перемены не остались без внимания поклонников. Как отмечают пользователи Сети, сестрам Клермонт пора остановиться, ведь они уже давно похожи на мультяшных кукол. К тому же они подают плохой пример своим фанатам, ведь доказывают, что такая любовь к пластике исполняет мечту стать известными и популярными.

«Меня беспокоят близнецы Клермонт и другие, которые постоянно трансформируются и меняются. Я хочу, чтобы они остановились, пока что-то не пошло не так», «Это отвратительно», «Совсем не похожи на людей», — признаются подписчики Шэннон и Шеннад.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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