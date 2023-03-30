Пластика сотворила чудо: глазам не поверите, какой была Пугачева 45 лет назад (фото)

Алла Пугачева не нуждается в представлении. Она стала звездой эстрады еще в 60-х и покорила весь СССР. Но сегодня далеко не каждый вспомнит, как выглядела Примадонна в начале своего творческого пути.

В детстве будущая звезда не отличалась красотой. Она была неприметной девочкой в огромных очках, которой прочили карьеру пианистки — и не более того. Когда Алла Борисовна повзрослела, красоты у нее не прибавилось. 45 лет назад у артистки было одутловатое лицо, грубые черты, «квадратная» мужеподобная фигура. Не спасала облик Пугачевой и копна рыжих волос — шевелюра лишь придавала ее виду комичности.

Работа стилистов, визажистов и, конечно, операции сотворили настоящее чудо. Примадонна начала с ринопластики, когда ей было 38 лет. Затем хирурги поработали над ее скулами, шеей и подбородком. После 40 артистка сделала липосакцию и из пышной дамы превратилась в стройную красавицу. Кроме того, Пугачева избавилась от своей щербины.

Даже в 73 года Примадонна не изменяет себе и продолжает перекраивать внешность, несмотря на предостережения специалистов.