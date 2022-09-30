Пластика сломала карьеру звезде лучших мелодрам 80-х (фото)

Мег Райан считалась одной из главных красавиц Голливуда 1980-1990-х годов. Роли в фильмах «Когда Гарри встретил Салли», «Кейт и Лео», «Неспящие в Сиэтле», «Французский поцелуй» открыли миру обаятельную кудрявую блондинку, улыбка которой обещала зрителю, что на экране все будет хорошо.

В какой-то момент Мег поняла, что она стареет, поэтому, как и многие звезды, решила исправить это с помощью пластических операций. С 2015 по 2020 годы актриса не снималась в кино, пытаясь вернуть былую красоту. Когда же она вновь появилась на публике, поклонники пришли в ужас.

Райан было попросту не узнать: одутловатое лицо, натянутая кожа, резко сузившиеся глаза, изменившийся нос. От прежней белокурой красавицы не осталось и следа. По мнению специалистов, виной всему стали неудачно проведенные блефаропластика и ринопластика, а также плохая установка филлеров.

Сама Мег при этом отрицает какие-либо походы к хирургам, списывая все на естественное старение. Но, даже если это так, нельзя не признать одно: чрезмерное желание вновь стать красивой сгубило карьеру одной из лучших актрис мира.