Пластика, новый стиль и прическа: кого на самом деле копирует Филипп Киркоров (фото)

Даже для короля российской эстрады важно оставаться в тренде и вызывать интерес у представителей молодежи. Поэтому Филипп Киркоров в последнее время начал экспериментировать со своими внешностью и стилем.

Певец сделал пластическую операцию и перекрасил волосы, что позволило ему заметно омолодиться. Но изменения коснулись и гардероба музыканта. Теперь он отдает предпочтение модным джинсам и коротким курткам с ярким принтом, а не одежде, усыпанной стразами и пайетками.

Однако в Сети быстро нашли персону, у которой Киркоров мог позаимствовать свой новый стиль. Ей оказалась молодая исполнительница Клава Кока, тоже заметившая сходство. И, похоже, девушка совсем не против такого плагиата. А один из пользователей и вовсе решил пофантазировать и объединить имена двух популярных артистов.