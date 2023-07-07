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Киноафиша Статьи Пластика не помогла: оголившаяся Саша Черно из «Дома-2» шокировала формами

Пластика не помогла: оголившаяся Саша Черно из «Дома-2» шокировала формами

7 июля 2023 16:30
Пластика не помогла: оголившаяся Саша Черно из «Дома-2» шокировала формами

Подписчики увидели намного больше, чем хотелось бы.

Саша Черно — одна из самых скандальных участниц телепроекта «Дом-2». Девушка всегда привлекала к себе внимание не только пышными формами, но и экстравагантными поступками. В новой публикации она решила объединить две свои отличительные черты и выложила видео, на котором принимает ванну — полностью без одежды.

Хотя девушка сидит спиной к камере, некоторые лишние детали в кадре все-таки можно увидеть. Подписчики были шокированы такой откровенностью. Многие посчитали, что делиться таким контентом в социальных сетях было совершенно неуместно.

Пластика не помогла: оголившаяся Саша Черно из «Дома-2» шокировала формами

В своем канале Черно отреагировала на возмущенные комментарии подписчиков. Она заявила, что единственной причиной возмущений является ее лишний вес. По мнению Саши, если бы такое же видео опубликовала стройная девушка, она бы получала только комплименты.

Черно заявила, любит свое тело таким, какое оно есть, и посоветовала своим поклонникам следовать ее примеру.

Фото: заставка телешоу «Дом-2», социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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