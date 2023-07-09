Пластика не помогла: как сейчас выглядит звезда фильма «По семейным обстоятельствам»

Марина Дюжева покорила советских зрителей в картине «По семейным обстоятельствам». Харизматичная и эффектная артистка сразу же стала народной любимицей и до сих пор продолжает активно сниматься. Однако прошедшие годы заметно сказались на ее внешности.

Дело в том, что Дюжева решила не повторять опыт своих коллег и отказалась от пластической хирургии. Она лишь однажды отправилась на круговую подтяжку лица, которую не намерена повторять в ближайшее время. Заботится же она о своей внешности только с помощью питания. Артистка старается есть жирные продукты, которые, по ее мнению, спасают кожу от сухости, и не пользуется кремами.

Позиция Дюжевой удивила многих ее поклонников. По мнению пользователей Сети, артистка из-за отказа от косметологии выглядит значительно старше своих лет. 67-летняя знаменитость, в отличие от многих своих коллег, похожа на бабушку в глубоком пенсионном возрасте, и в ней уже не узнать очаровательную Лиду или аспирантку Анну Адамову из «Покровских ворот».