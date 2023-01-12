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Пластика была необходима: при виде молодой Софи Лорен вас бросит в дрожь

12 января 2023 07:45
Пластика была необходима: при виде молодой Софи Лорен вас бросит в дрожь

Природа не наградила звезду красотой.

 

Феномен Софи Лорен не дает покоя многим. Итальянка стала всемирно признанной иконой стиля, хотя идеальной ее внешность точно не назовешь. Особенно непривлекательной актриса была в молодости.

Архивные кадры звезды экрана служат ярким тому подтверждением. На них отчетливо видны все изъяны артистки — второй подбородок, неаккуратный нос, из-за которого профиль становится слишком выдающимся. Одним словом, до произведения искусства этому лицу далеко.

Лорен и сама понимала, что ей необходима пластика, поэтому не раз ложилась под нож хирурга. Удивительно, но актриса не стала менять размер и форму своего неидеального носа, а лишь скорректировала разрез глаз и удалила жир с подбородка. Этого оказалось достаточно, чтобы стать красоткой.

В более зрелом возрасте знаменитость сделала подтяжку, что также пошло ей на пользу. В свои 88 лет она остается для многих представительниц прекрасного пола образцом женственности.

Пластика была необходима: при виде молодой Софи Лорен вас бросит в дрожь
Фото: Legion-Media
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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