Пластика была необходима: при виде молодой Софи Лорен вас бросит в дрожь

Феномен Софи Лорен не дает покоя многим. Итальянка стала всемирно признанной иконой стиля, хотя идеальной ее внешность точно не назовешь. Особенно непривлекательной актриса была в молодости.

Архивные кадры звезды экрана служат ярким тому подтверждением. На них отчетливо видны все изъяны артистки — второй подбородок, неаккуратный нос, из-за которого профиль становится слишком выдающимся. Одним словом, до произведения искусства этому лицу далеко.

Лорен и сама понимала, что ей необходима пластика, поэтому не раз ложилась под нож хирурга. Удивительно, но актриса не стала менять размер и форму своего неидеального носа, а лишь скорректировала разрез глаз и удалила жир с подбородка. Этого оказалось достаточно, чтобы стать красоткой.

В более зрелом возрасте знаменитость сделала подтяжку, что также пошло ей на пользу. В свои 88 лет она остается для многих представительниц прекрасного пола образцом женственности.