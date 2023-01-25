Пластический хирург раскрыл имя «идеальной» женщины: сегодня на нее равняются все

Оказывается, безупречную красоту можно вычислить благодаря математическим формулам. Результатами поделился пластический хирург Хулиан де Сильва, который огласил список самых совершенных женщин в мире. И выводы могут вас удивить.

Специалист исходил из формулы золотого сечения. С ее помощью можно выявить универсальное проявление гармонии и симметрии любого объекта. Так, обладательницей идеальной внешности по подсчетам де Сильвы является британская актриса Джоди Комер. Она известна по сериалу «Убивая Еву». По словам хирурга, ее лицо соответствует правилу золотого сечения почти на 95%. Нет сомнений, что теперь на Комер начнут равняться все красавицы мира.

Второе место в рейтинге заняла звезда американского кино Зендея, которая прославилась на весь мир после выхода фильмов про Человека-паука. Тройку замкнула модель Белла Хадид. В топ-6 совершенных женщин также вошли Бейонсе, Ариана Гранде и Тейлор Свифт.

Многие, конечно, могут не согласиться с выводами де Сильвы, ведь красота, как гласит мудрость, в глазах смотрящего, а не в сложных вычислительных формулах.