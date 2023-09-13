Пластические хирурги изуродовали эту королеву красоты: теперь звезду боятся прохожие (фото)

Юлия Тарасевич выиграла не один конкурс красоты, но тем не менее посчитала, что недостаточно хороша. Блондинка решилась на популярную операцию по улучшению внешности, но хирург сделал из нее настоящего монстра.

Светская львица надеялась стать еще привлекательнее после удаления комков Биша. Однако хирургическое вмешательство привело к осложнениям. Лицо модели деформировалось и частично атрофировалось. Теперь женщина не может моргать, улыбаться и спать, закрыв глаза. Больше Тарасевич не ловит на себе восхищенные взгляды, напротив, окружающие в ужасе шарахаются от нее.

Специалисты клиники свою ошибку признавать отказались — дело дошло до суда. Правосудие встало на сторону пациентки, но победа удовлетворения не принесла. Вместо 35 миллионов рублей компенсации жительница Сочи получит только пять. Адвокат Юлии намерен обжаловать это решение, поскольку суммы не хватит на дорогостоящую реабилитацию, которую предстоит пройти королеве красоты.