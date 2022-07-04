Планы с Турцией не связаны: Керем Бюрсин проговорился о переезде

Керем Бюрсин рассказал, что собирается переезжать в Мадрид. Как оказалось, знаменитость давно влюблен в этот город.

Последние месяцы звезда сериала «Постучись в мою дверь» все чаще бывает в средиземноморской стране. Артист любит отдыхать в Испании, и, как отмечают таблоиды, намерен там работать, ведь его будущие проекты связаны именно с этой страной. Как рассказал сам Бюрсин, он уже с первой поездки остался настолько впечатлен Мадридом, что намерен приобрести там квартиру, чтобы жить постоянно и изучать город не как турист, а как местный житель.

«Конечно, я бы хотел переехать», — цитирует слова артиста портал Pronto .

Также Бюрсин признался, что даже начал учить испанский язык. Знаменитость активно занимается с репетитором и уверен, что уже через пять месяцев он спокойно начнет говорить на нем. Это поможет ему в новом городе.

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