Планировала перещеголять Пугачеву: куда исчезла звезда 90-х, которую называли «поющим кошельком»

Каждая начинающая певица мечтает о лаврах Аллы Пугачевой. Звезда 90-х Лена Зосимова не была исключением, однако что-то пошло не так.

Артистка раскрутилась благодаря своему богатому отцу, который был влиятельной фигурой в мире шоу-бизнеса. Так, благодаря Борису Зосимову появился молодежный музыкальный канал MTV. Помогать дочери он начал рано, когда той исполнилось всего 16.

Впервые Елена выступила в конкурсе «Утренняя звезда», что положило старт ее эстрадной карьере. Ее песни заполонили радиостанции, а телевидение сутками крутило клипы Зосимовой. Артистка сумела обзавестись поклонниками, но и ненавистников у нее оказалось не меньше.

Лену называли «поющим кошельком», намекая на покровительство ее богатого отца. Публика подсмеивалась над певицей, что сильно ее огорчало. Зосимова изо всех сил пыталась доказать, что она не хуже признанных звезд, но в итоге сдалась.

В нулевых о Лене стали забывать, и она переключилась на семейную жизнь. «Конкурентка» Пугачевой вышла замуж за предпринимателя, обзавелась двумя детьми и занялась ресторанным бизнесом. О возвращении на сцену она и не помышляет.