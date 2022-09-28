Планировала не один год: оставшуюся ни с чем Меган Маркл вывели на чистую воду

Меган Маркл стала одной из самых обсуждаемых персон в медийном пространстве. Бывшая актриса мечтала о славе, но, как оказалось, совсем о другой. Правда о ее истинных намерениях вышла наружу.

У многих нет сомнений в том, что герцогиня действительно любит своего мужа — принца Гарри. В то же время есть основания полагать, что брак с ним Меган использовала в корыстных целях. На протяжении многих лет знаменитость вынашивала планы о том, какой будет ее жизнь после свадьбы с внуком королевы Великобритании.

А планы Меган сводились к тому, что она видела себя британской Бейонсе. Вот только этому помешал ряд крайне важных обстоятельств, которые супруга Гарри не учла. «Она полагала, что после того как выйдет замуж за внука Елизаветы, то станет Бейонсе Великобритании. Но Меган помешали строгие протоколы и правила, которых должен придерживаться каждый член королевской семьи», — приводит слова инсайдера портал OK!.