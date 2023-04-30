Планировал дожить до 120 лет: Савелия Крамарова сгубил «неправильный ЗОЖ»

Легендарный советский актер Савелий Крамаров мечтал дожить до 120 лет. Он делал все возможное, чтобы задуманное осуществилось: соблюдал жесткую диету, занимался спортом, медитировал. Однако судьба отвела артисту всего 60 лет.

Савелий Викторович был помешан на своем здоровье и говорил, что хочет прожить до глубокой старости без болезней. Крамаров буквально ставил над собой эксперименты. Актер каждое утро пил травяной чай, после чего совершал пробежку к океану — с 80-х он жил в Сан-Франциско. Завтрак артиста состоял из фруктов и овощей, а обед — из круп, залитых кипятком. На ужин он употреблял тофу и снова овощи. Иногда Савелий Викторович позволял себе рыбу.

Когда Крамарову было 60 лет, у него заболел левый бок. Обследования показали, что у актера рак прямой кишки. Была проведена операция, а затем — химиотерапия. Но это лишь усугубило ситуацию. У артиста случились два инсульта, а второй оказался фатальным. Крамаров скончался в клинике на 61-м году жизни.

Специалисты позже разобрали ЗОЖ, которому следовал актер. Минус рациона был в том, что крупы заливались кипятком, а кишечник переваривает такую пищу с большим трудом. Целебный чай тоже вызывает вопросы: он показан только при патологиях, но Крамаров был здоров, и такие напитки лишь ослабили его организм. Кроме того, актер всегда отказывался от лекарств, поэтому усиленное лечение медикаментами на фоне рака ускорило конец.