Планеты дали ответ: вот, какой день недели нужно посвящать себе

Астрологи придерживаются мнения, что каждый день недели предназначен для определенных целей. Например, среда подойдет для принятия ответственных решений, а суббота – для семейных посиделок. Безусловно, можно заниматься теми или иными делами в любой день недели, однако если приступить к ним в особый, предназначенный для них день, результаты будут гораздо лучше. Рассказываем, какой день недели нужно провести для себя.

Пятница

Последний будний день проходит под покровительством Венеры – планеты, названной в честь богини любви и красоты. В завершение рабочей недели, по мнению экспертов, необходимо отвлечься от проблем в офисе и посвятить время себе любимому.

Чем можно заняться в пятницу, когда все рабочие вопросы будут решены? Каждый найдет ответ на этот вопрос сам. Кто-то жить не может без физической активности, значит, самое время отправиться в спортзал. Другие обожают ухаживать за собой, им прямая дорога на спа-процедуры или в салон красоты.

Пусть любимое занятие станет завершающей точкой в конце трудной недели.

За делом, которое вызывает исключительно положительные эмоции, забудется рабочий негатив, получится оставить его за бортом и настроиться на прекрасные выходные.

Совсем не грех в этот день вкусно поесть. Пятница – день, в который необходимо баловать себя, в том числе любимыми или новыми лакомствами. Поэтому кафе, кондитерские и рестораны – это те места, где можно, а главное, нужно, провести конец недели.

Шопинг тоже входит в число занятий, как нельзя лучше подходящих для пятничного времяпровождения.

Финансовые траты в этот день будут разумными, Венера подскажет, какие вещи лучше приобрести, а какие – отложить в сторону. Покупки принесут только радость и удовольствие, а не чувство вины.

Пятница – прекрасное время для занятий искусством. Почему бы не отправиться в этот день на мастер-класс по созданию картины, на танцы или в театральную студию? Походы в галерею, на концерт или спектакль тоже подойдут – конец недели одинаково подходит и для созерцания чужого творчества.

В этот день эксперты советуют сосредоточиться на позитивных, радостных событиях и моментах.

Темы для творчества также рекомендуется использовать светлые, умиротворяющие, ни в коем случае не связанные с негативом. Пятница – это день, когда мы наиболее ярко чувствуем красоту или создаем ее.