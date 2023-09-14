Планеты дали ответ, какой день недели нужно посвящать семье и близким

Этот день лучше всего подходит для общения с любимыми людьми.

В современном ритме жизни бывает трудно найти минутку, чтобы поговорить по душам с любимым человеком, детьми и родственниками. Астрологи считают, что для общения с близкими стоит выделить отдельный день недели. Планеты подсказали, какой день из семи наилучшим образом подходит для совместных посиделок, задушевных разговоров и признаний в любви друг другу.

Суббота

Этот день недели находится под покровительством Сатурна - загадочной планеты, которую многие считают символом уединения, замкнутости, одиночества. Однако, по мнению астрологов, не нужно толковать Сатурн настолько однобоко - на самом деле, эта планета очень даже способствует семейному времяпровождению.

В этот день эксперты советуют сосредоточиться на общении с близкими.

Особенное внимание стоит уделить пожилым родственникам. Лучше не ограничиваться разговорами по телефону, и, если есть такая возможность, нанести личный визит большой и дружной компанией.

Старики будут рады таким гостям, веселой суете и разговорам. С собой можно принести в гости какое-нибудь особенное блюдо, например, собственноручно испеченный пирог, и устроить чаепитие. Кроме того, отличным вариантом провести время вместе станет совместная готовка.

Если пожилые родственники живут далеко и приехать к ним лично возможности нет, тоже не беда - современные технологии позволяют связаться и увидеть лица родных в любую минуту.

Потому часть субботы вполне можно посвятить именно онлайн-общению с близкими, им будет приятен видеозвонок.

Не стоит забывать и про тех, кто находится совсем рядом. Суббота - лучшее время для того, чтобы наконец собраться всем вместе за завтраком, обсудить планы на день. Не рекомендуется устраивать в этот день “разбор полетов” за прошедшую неделю, пусть суббота станет островком спокойствия и хорошего настроения.

Этот день лучше всего посвятить каким-нибудь общим делам.

Например, отправиться всей семьей в зоопарк, в кино или просто на прогулку по парку. Можно устроить совместную фотосессию, а после напечатать получившиеся снимки и развесить по квартире.

Чего совершенно не стоит делать в этот день - зацикливаться на негативе, давать волю плохому настроению, придираться к близким людям. Суббота - время для того, чтобы зарядиться силами на всю последующую неделю, а значит, необходимо сделать ее плодотворной, вдохновляющей и уютной.