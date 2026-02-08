«Пламя и пепел» похоронили франшизу? Кэмерон готов отменить «Аватаров» 4 и 5 – спойлеры финала «сольет» в тот же день

История «Аватара» вроде бы только набирает ход, но после «Пламени и пепла» Джеймс Кэмерон внезапно сменил тон. Вместо бодрых обещаний о светлом будущем франшизы режиссер заговорил о планах «на всякий случай» – и звучат они тревожно.

Финал саги сегодня зависит даже не от фантазии сценаристов и не от масштабов Пандоры, а от сухих цифр. Обычной кассовой арифметики.

Пока Disney держит лицо: в расписании значатся четвертый «Аватар» в 2029-м и пятый в 2031-м, а часть сцен для следующего фильма уже отснята вперед. На бумаге все выглядит стабильно.

Но Кэмерон в интервью EW признал очевидное: гарантий нет, ведь каждый новый «Аватар» обязан заново оправдывать свое существование деньгами. И именно здесь начинаются проблемы.

«Пламя и пепел» рискует стать первой серией франшизы, которая, по оценкам аналитиков, не дотянется до заветных двух миллиардов в мировом прокате.

Если этот сценарий реализуется, режиссер готов действовать радикально. Он прямо сказал: в случае отмены четвертой и пятой частей соберет пресс-конференцию и без купюр расскажет, чем должна была закончиться история.

Полный на 100% сюжет, без загадок и недосказанностей.

Есть и запасной путь. Кэмерон всерьез обдумывает завершение «Аватара» в виде книг – и писать их он собирается сам, хоть и сомневается, что такой формат в 2026 году нужен хоть кому-то.

Так что, сколько бы не собрал триквел «Аватара», финал у этой истории будет. Даже если путь к нему пройдет мимо гигантских экранов IMAX.