Плаксе Томе из «Приключений желтого чемоданчика» 61 год: как она изменилась за полвека

Артистка не стала связывать свою жизнь с кинематографом.

Картина «Приключения желтого чемоданчика» прославила на всю страну юную актрису Викторию Чернакову. Поклонники были уверены, что исполнительница роли плаксы Томы добьется успеха, однако она выбирала жизнь, не связанную с кинематографом.

После работы у Ильи Фрэза Чернакова снялась только в одном фильме «Таланты и поклонники», а потом официально завершила свою карьеру. Окончив школу, она поступила в Государственный академический ансамбль народного танца имени Моисеева, но смогла продержаться там лишь год. А спустя некоторое время устроилась в Большой московский цирк.

Именно там Чернакова и встретила своего будущего супруга Александра Шигаева, который был на 24 года старше. Бывшую звезду экрана не смутила их разница в возрасте, поэтому спустя некоторое время они стали мужем и женой.

Сегодня артистка живет спокойной жизнью в Москве. Свободное время она посвящает путешествиям и сбору грибов, а новостями делится в социальных сетях. Поклонники, которые продолжают следить за ее жизнью, отмечают, что за прошедшие годы ей удалось сохранить красоту, поэтому они все еще узнают в Чернаковой ту самую плаксу Тоню из любимого фильма.