Плакаты с ее лицом украшали Москву в 60-х, а мужем стал красавец Абдулов: жизнь главной любимицы СССР резко пошла под откос — личное горе всему виной

Уже в 20 лет актриса была мега-популярной.

В 60-е годы советское кино переживало настоящий расцвет. На экранах появлялись новые звезды — одной из таких кинодив была Алла Чернова. Девушка, которая всего в 20 лет превратилась в символ красоты и нежности для миллионов зрителей.

Еще во время учебы в «Щуке» она получила редкий шанс — главную роль в фильме Аиды Манасаровой «Коротко лето в горах». Картина стала удачным стартом, и молодую студентку начали приглашать в новые проекты.

В середине десятелития ее популярность достигла пика: в «Месяце мае» Чернова вновь была на первом плане, а в драме «Не забудь… станция Луговая» — сыграла героиню, историю которой посмотрели почти 17 миллионов человек.

Фильм так понравился Брежневу, что по слухам, именно по его указанию в Москве появились десятки афиш с изображением Черновой. Девушке писали письма из разных уголков СССР, а в училище ее считали будущей легендой.

Москва была увешана моими портретами. Меня приглашали выступать на заводы, журналисты брали у меня интервью, — вспоминала Чернова.

Любовь и перемены

На съемках «Мая» у актрисы закрутился роман с обаятельным Всеволодом Абдуловым. Молодые поженились, жили весело, беззаботно, окруженные друзьями и театральной богемой. Но карьерные амбиции Черновой перевешивали желание завести детей.

А вскоре в ее жизнь вошел другой человек — режиссер Леонид Менакер, с которым актриса работала над фильмом «Не забудь… станция Луговая». Разница в возрасте, семейные обязательства — все это не стало преградой.

Чернова честно призналась Абдулову в чувствах к другому, и он, хоть и переживал, отпустил ее. С Менакером она создала семью, у пары родились двое сыновей.

Резкий уход из кино

В театре Чернова продолжала работать, но на экране появлялась все реже. Ее последняя большая роль — в детективе «Тайна "Черных дроздов"» в 1983 году. Вскоре ее настигло личное горе: болезнь едва не оборвала жизнь актрисы.

Менакер спасал супругу как мог — находил врачей, доставал дефицитные лекарства. Чудом Чернова оправилась, но возвращаться к съемкам уже не захотела, да и не было сил.

С тех пор она преподавала в Академии культуры, передавала опыт студентам, а затем тихо ушла на пенсию.

Спустя 40 лет

Менакер в 90-е тоже оставил режиссуру, преподавал и до конца оставался верен профессии. Ушел из жизни в 82 года в 2012 году, долгие годы борясь с болезнью.

Чернова, которой сегодня тоже за 80, говорит, что ее главное утешение теперь — внуки, домашние питомцы и бывшие студенты, не забывающие заглянуть в гости. Так и закончилась карьера актрисы, чье лицо в 60-х знала вся страна.

