Плакатами с Ким Уайлд обклеивали стены мальчишки в СССР: она до сих пор на сцене

Шальные 80-е вошли в историю как эпоха музыки диско, кричащего макияжа, вызывающих нарядов и широких пиджаков. Плакаты сексапильных звезд того времени украшали комнаты советских подростков. Особым почетом пользовалась британская певица Ким Уайлд.

Артистка стала знаменитостью в начале 80-х, когда на весь мир прогремел ее хит Kids In America. Композиция попала в топы британского чарта, а уже через пару лет пластинки Ким раскупались как горячие пирожки. За свою карьеру Уайлд продала больше 10 миллионов альбомов.

Успех Ким связан не только с ее талантом, но и с внешними данными, которые крайне важны в поп-индустрии. Мужчины всего мира сходили с ума от ее белокурых локонов, фирменной укладки, пухлых губ и проникновенного взгляда.

Сегодня 62-летняя Уайлд по-прежнему в отличной форме. Она до сих пор выходит на сцену в экстравагантных нарядах, подчеркивающих ее фигуру. В свободное от музыки время Ким занимается садоводством. Она даже закончила специальные курсы и выпустила две книги на дачную тему.