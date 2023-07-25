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«Плакать хочется»: Яковлева не сдержалась, увидев гостиную после ремонта (фото)

25 июля 2023 16:30
«Плакать хочется»: Яковлева не сдержалась, увидев гостиную после ремонта (фото)

Звезда экрана согласилась на большие перемены в жизни.

Более 20 лет Алена Яковлева не решалась на ремонт в своей московской квартире. Артистка жила в интерьерах, которые были сделаны еще при покупке жилья, и не собиралась ничего менять. Но не так давно все же обратилась за помощью в программу «Идеальный ремонт».

Звезда «Обручального кольца» попросила экспертов обновить гостиную, где хранилась ее обширная коллекция кукол. Дизайнеры перекрасили стены в белый цвет, обновили мебель, а центром помещения стал дизайнерский открытый шкаф, куда артистка смогла расставить всех своих кукол. Главными же цветами помещения стали белый, красный и золотой, которые добавили благородства комнате.

Яковлева, которая пришли принимать ремонт в компании своей наследницы Марии, осталась в восторге от работы дизайнеров. По ее мнению, они прекрасно справились с поставленной задачей, поэтому теперь ее радует каждый уголок комнаты.

«Плакать хочется»: Яковлева не сдержалась, увидев гостиную после ремонта (фото)

«Плакать хочется. Просто невероятно красиво!» — делится впечатлениями звезда экрана.

Фото: кадр из телешоу «Идеальный ремонт», Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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