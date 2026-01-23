Плакали, смотря «Летят журавли»? Во Франции называли его самым пошлым советским фильмом

В 1958 году советский фильм «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Но перед триумфом его ждал скандал, едва не поставивший крест на прокате во Франции.

Проблема была в дословном переводе. На французском фильм звучал как «Les grues volent», но из-за местных языковых особенностей у названия было двойно дно. Слово «grue» на парижском жаргоне означало «проститутка», а глагол «voler» — «красть». Получалась двусмысленная, почти пошлая фраза — «Жрицы любви крадут» или «Ворующие ночные бабочки». В реальности звучало еще более грубо.

Прокатчики понимали: такое название погубит серьёзную военную драму. Зрители либо не поймут, либо решат, что это фривольная комедия. Поэтому пришлось искать выход и срочно переименовывать картину.

Решение оказалось изящным: журавлей заменили на аистов (cigognes) — символ семьи и рождения в европейской культуре, а и вовсе глагол смягчили. Так фильм вышел во Франции под названием «Quand passent les cigognes» («Когда пролетают аисты»).

Это спасло ситуацию. Картину приняли на ура, а жюри Каннского фестиваля присудило ей главный приз.