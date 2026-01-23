Оповещения от Киноафиши
Плакали, смотря «Летят журавли»? Во Франции называли его самым пошлым советским фильмом

Плакали, смотря «Летят журавли»? Во Франции называли его самым пошлым советским фильмом

23 января 2026 18:07
Плакали, смотря «Летят журавли»? Во Франции называли его самым пошлым советским фильмом

Леди смущенно проходили мимо вывесок, мужчины загадочно смеялись.

В 1958 году советский фильм «Летят журавли» получил «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах. Но перед триумфом его ждал скандал, едва не поставивший крест на прокате во Франции.

Проблема была в дословном переводе. На французском фильм звучал как «Les grues volent», но из-за местных языковых особенностей у названия было двойно дно. Слово «grue» на парижском жаргоне означало «проститутка», а глагол «voler» — «красть». Получалась двусмысленная, почти пошлая фраза — «Жрицы любви крадут» или «Ворующие ночные бабочки». В реальности звучало еще более грубо.

Прокатчики понимали: такое название погубит серьёзную военную драму. Зрители либо не поймут, либо решат, что это фривольная комедия. Поэтому пришлось искать выход и срочно переименовывать картину.

Решение оказалось изящным: журавлей заменили на аистов (cigognes) — символ семьи и рождения в европейской культуре, а и вовсе глагол смягчили. Так фильм вышел во Франции под названием «Quand passent les cigognes» («Когда пролетают аисты»).

Это спасло ситуацию. Картину приняли на ура, а жюри Каннского фестиваля присудило ей главный приз.

Фото: Кадр из фильма «Летят журавли» (1957)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
