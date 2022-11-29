Плакал в гробу: раскрыты жуткие подробности похорон Дуба из «Операции "Ы"»

За свою карьеру Виктор Павлов сыграл десятки ролей в кино и на сцене театра. Ему одинаково хорошо удавались как драматические, так и комичные персонажи. Многие зрители до сих пор помнят актера как находчивого Дуба из «Операции „Ы“». Но в жизни Павлов, по воспоминаниям близких, был очень чувствительным и сентиментальным человеком.

Например, он заранее знал, когда ему предначертано умереть. Дочка актера рассказала, что он часто повторял, что скончается в 64 года. Ошибся Павлов всего на год. Он умер в 65 лет, как и его отец. Причиной смерти актера стали инсульт и оторвавшийся тромб.

Наследница Павлова еще долго вспоминала, как странно все складывалось в день похорон отца. Все время возникали мелкие трудности и проблемы: сначала никак не мог развернуться автобус с гробом, потом процессии не давали дорогу. Наконец, когда в Малом театре началась церемония прощания, все обнаружили, что у лежавшего в гробу актера по лицу течет слеза. Дочка Александра была врачом и объяснила такое явление медицинскими причинами, но даже ей в тот момент стало жутко, пишет «Экспресс газета ».