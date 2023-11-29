Плагиат налицо: сериал «Слово пацана» оказался нагло скопирован у иностранцев

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» захватил социальные сети. Пока взрослые с ностальгией и страхом вспоминают 80-е, молодежь подражает героям картины, устраивая шутливые побоища на улицах. Картина вполне может стать главным культурным явлением года, однако с творением Жоры Крыжовникова не все так просто.

Оказывается, постановщик скопировал сюжет с криминальной драмы «Районы», выпущенной в 2016 году в Казахстане. Действие картины также разворачивается в позднем СССР, а главный герой, скромный ботаник, присоединяется к хулиганам и проходит путь от замкнутого подростка до грозы района.

Пересечения видны не только в общей сюжетной канве, но и в отдельных сценах. Зрители отмечают, что в обоих проектах есть эпизод с выносом красного гроба. Впрочем, сам Крыжовников пока никак не комментирует обвинения в плагиате.