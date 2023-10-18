«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день
Близкие помнят и любят покойного певца.
Трудно переоценить вклад Дмитрия Хворостовского в российскую культуру. В 80-е обладатель баритона ворвался на мировую сцену и приобрел множество поклонников далеко за пределами СССР. В 2017 году 55-летний певец скончался от онкологии. Это была большая потеря для отечественной оперы. Даже шесть лет спустя после кончины певца публика помнит о нем и воздает полагающиеся почести.
16 октября Хворостовскому мог бы исполниться 61 год. На могиле звезды на столичном Новодевичьем кладбище собрались почитатели его таланта и пожилые родители. Александр Степанович и Людмила Петровна едва стояли на ногах. Заливаясь слезами, чета пенсионеров присела у бронзового изваяния их прославленного сына. Могила певца была завалена свежими цветами.
«Дождь идет, даже небеса плачут», «Дмитрий на изваянии как живой», «Так хочется обнять этих двух старичков», «Сердце сжимается, глядя на родителей Дмитрия», — прокомментировали трогательную сцену пользователи Сети.