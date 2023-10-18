«Плачут небеса»: рыдающие родственники собрались у могилы Хворостовского в особенный день

Трудно переоценить вклад Дмитрия Хворостовского в российскую культуру. В 80-е обладатель баритона ворвался на мировую сцену и приобрел множество поклонников далеко за пределами СССР. В 2017 году 55-летний певец скончался от онкологии. Это была большая потеря для отечественной оперы. Даже шесть лет спустя после кончины певца публика помнит о нем и воздает полагающиеся почести.

16 октября Хворостовскому мог бы исполниться 61 год. На могиле звезды на столичном Новодевичьем кладбище собрались почитатели его таланта и пожилые родители. Александр Степанович и Людмила Петровна едва стояли на ногах. Заливаясь слезами, чета пенсионеров присела у бронзового изваяния их прославленного сына. Могила певца была завалена свежими цветами.