Плачут и устраивают истерики: эти мужские знаки Зодиака считаются самыми ревнивыми
Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются настоящие Отелло.
Многие люди убеждены, что ревность является едва ли не самым главным доказательством сильных чувств. Мол, если человек так боится потерять свою любовь, это означает, что партнер ему по-настоящему не безразличен. Однако большинство современных психологов твердят о том, что постоянные вспышки ревности и попытки контролировать свою вторую половинку являются тревожным звоночком. Как правило, это сигнал о проблемах с доверием, которые существуют у ревнивца. Как бы там ни было, беспочвенные подозрения могут испортить жизнь кому угодно и стать причиной разрыва отношений. Рассказываем, под какими знаками зодиака появляются на свет настоящие Отелло - они кого угодно доведут до ручки своей ревностью.
Рак
Мужчины, рожденные под знаком Рака, обладают богатой фантазией - вот только, как правило, направляют ее совсем не в то русло. Вместо того чтобы порадовать любимую романтическим ужином, представитель водного знака с дотошностью частного сыщика будет выискивать доказательства того, что благоверная ему изменяет.
Для того, чтобы заронить в душу Рака зернышко сомнений, много не надо: достаточно улыбнуться симпатичному бариста в кофейне, несколько раз задержаться на работе, забыть прислать трогательную смс - и вот уже он готов устроить сцену ревности.
Скорпион
Представители водного знака ревнуют так бурно и страстно, словно играют перед публикой. Мужчина-Скорпион будет долго держать в себе подозрения, но однажды его потаенные чувства выплеснутся наружу - и партнерша будет в глубоком шоке от того, каким Отелло, оказывается, является ее избранник. Как это обычно и бывает, ревность уроженца этого знака беспочвенна. Дело в том, что в глубине души мужчины этого знака крайне ранимы и неуверенны в себе.
Поэтому в любой мелочи Скорпион видит намек на то, что его скоро бросят, и ужасно страдает.
Рыбы
О чувствительной натуре Рыб можно слагать целые баллады. Вот и ревность не обошла их стороной. Мужчины, появившиеся на свет под этим водным знаком, вкладывают в отношения всю свою душу.
Они готовы исполнить любой каприз своей второй половинки, но если однажды в их душу закрадется сомнение в ее верности, шторма не миновать.
Оскорбленный в своих лучших чувствах мужчина-Рыбы будут кричать, плакать, бить посуду, чтобы обратить на себя внимание партнерши и убедиться в том, что все-таки дорог и любим.