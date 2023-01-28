Плачь, Милохин: раздевшаяся до белья Медведева привела россиян в исступление

Одной из самых ярких пар на шоу «Ледниковый период» стали Даня Милохин и Евгения Медведева. Многие зрители даже подозревали, что между молодыми людьми начали завязываться романтические отношения. Однако блогер покинул проект, оставив чемпионку мира по фигурному катанию в трудном положении.

Точно не известно, что стало причиной резкого разрыва этого дуэта, но многие расценили поступок парня как предательство. Тем не менее знаменитая фигуристка быстро пришла в себя и нашла нового партнера для участия в проекте.

Жизнь красавицы вне катка тоже стала гораздо насыщеннее, и теперь девушка не стесняется выкладывать в сеть откровенные фотографии. На одной из них Медведева похожа на настоящую модель, рекламирующую нижнее белье. Этот чувственный образ шокировал россиян.