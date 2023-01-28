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Плачь, Милохин: раздевшаяся до белья Медведева привела россиян в исступление

28 января 2023 17:30
Плачь, Милохин: раздевшаяся до белья Медведева привела россиян в исступление

Фигуристка может смело покорить и модельный бизнес.

Одной из самых ярких пар на шоу «Ледниковый период» стали Даня Милохин и Евгения Медведева. Многие зрители даже подозревали, что между молодыми людьми начали завязываться романтические отношения. Однако блогер покинул проект, оставив чемпионку мира по фигурному катанию в трудном положении.

Точно не известно, что стало причиной резкого разрыва этого дуэта, но многие расценили поступок парня как предательство. Тем не менее знаменитая фигуристка быстро пришла в себя и нашла нового партнера для участия в проекте.

Жизнь красавицы вне катка тоже стала гораздо насыщеннее, и теперь девушка не стесняется выкладывать в сеть откровенные фотографии. На одной из них Медведева похожа на настоящую модель, рекламирующую нижнее белье. Этот чувственный образ шокировал россиян.

«Евгения Армановна, вы сразили своей красотой наповал», «Черная пантера», «Огнетушитель в студию», «Безграничная гармония чувств, красоты и стиля», — прокомментировали пользователи сети.

Плачь, Милохин: раздевшаяся до белья Медведева привела россиян в исступление
Фото: соцсети, Legion-Media, Globallookpress.com
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
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