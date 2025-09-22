Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Новая неделя выдалась плотной: сразу несколько премьер ждет зрителей. Есть и семейные комедии для лёгкого вечера, и тяжёлые драмы, и даже зомби-апокалипсис от Marvel. На любой вкус и цвет, как говорится.

22 сентября. Старты на российском ТВ

СТС выпускает «Виноделов» — комедию про челябинского шашлычника, который внезапно становится совладельцем винодельни на юге. На «Солнце» выходит «Одни дома» — дети устраивают хаос, пока родители застряли на Камчатке. Без братьев Калкинов, но тоже выглядит забавно.

ТНТ радует сразу с двумя премьерами: фантастические «Планетяне» о паре пришельцев скрывающихся в России под прикрытием и «Рейс 314» — комедия про пилота, чей полёт превращается в цирк из-за присутствия бывшей на борту.

23 сентября. Американский криминал

FX выкатит «Подноготную» — драму о человеке, знающем слишком много о мафии, коррумпированных копах и чиновниках Талсы. Герою придется балансировать между семьей и борьбой с киллерами — отдает духом комедийного «Никто», но без комедийной основы.

24 сентября. Женщины у власти и мир в огне

Корейская драма «Первая леди» (MBN) — история жены президента, которая оказывается в политической мясорубке.

Prime Video предлагает «Отель Костьера» — боевик о сотруднике роскошного отеля, втянутом в похищение. А Disney+ выпускает «Марвел Зомби» — альтернативную историю вселенной, где супергерои превращаются в плотоядных чудовищ. Проект примечателен еще и потому, что получил взрослый рейтинг — в его трейлере Человек-Паук отрывает головы нежити.

ITV1 выпускает «Взлом» — драму о телефонных хакерах, коррупции и медийных скандалах Британии с Дэвидом Теннантом.

25 сентября. «Острые козырьки» для пьющих

Netflix запускает «Дом Гиннесса» — масштабную британскую драму про борьбу наследников пивной империи. От создателей истории про клан Шелби.

На той же платформе также выходит «Непослушные» — о полицейском и двух девчонках из интерната, сообщающих ему о произволе в их заведении. Wink же ступает на тропу шпионских игр с «Берлинской жарой» — 1943 год, советский агент в нацистской столице, где ошибка стоит жизни.

26 сентября. Disney мутит воду

Disney+ выпускает «Мутную воду» — южнокорейскую историческую драму в духе «Игры престолов»: о заговорах, крови и чести. Apple TV+ отвечает «Савантом» — триллером про женщину-агента, внедряющуюся в экстремистские онлайн-сообщества.

Эта неделя явно на любой вкус: хочешь комедию — бери российские ситкомы, тянет на политическую драму — включай «Первую леди» или «Дом Гиннесса». А если душа требует крови и апокалипсиса — «Марвел Зомби» уже ждут.

Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом».