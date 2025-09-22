Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

22 сентября 2025 16:40
Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Что смотреть 22–28 сентября.

Новая неделя выдалась плотной: сразу несколько премьер ждет зрителей. Есть и семейные комедии для лёгкого вечера, и тяжёлые драмы, и даже зомби-апокалипсис от Marvel. На любой вкус и цвет, как говорится.

22 сентября. Старты на российском ТВ

СТС выпускает «Виноделов» — комедию про челябинского шашлычника, который внезапно становится совладельцем винодельни на юге. На «Солнце» выходит «Одни дома» — дети устраивают хаос, пока родители застряли на Камчатке. Без братьев Калкинов, но тоже выглядит забавно.

ТНТ радует сразу с двумя премьерами: фантастические «Планетяне» о паре пришельцев скрывающихся в России под прикрытием и «Рейс 314» — комедия про пилота, чей полёт превращается в цирк из-за присутствия бывшей на борту.

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

23 сентября. Американский криминал

FX выкатит «Подноготную» — драму о человеке, знающем слишком много о мафии, коррумпированных копах и чиновниках Талсы. Герою придется балансировать между семьей и борьбой с киллерами — отдает духом комедийного «Никто», но без комедийной основы.

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

24 сентября. Женщины у власти и мир в огне

Корейская драма «Первая леди» (MBN) — история жены президента, которая оказывается в политической мясорубке.

Prime Video предлагает «Отель Костьера» — боевик о сотруднике роскошного отеля, втянутом в похищение. А Disney+ выпускает «Марвел Зомби» — альтернативную историю вселенной, где супергерои превращаются в плотоядных чудовищ. Проект примечателен еще и потому, что получил взрослый рейтинг — в его трейлере Человек-Паук отрывает головы нежити.

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

ITV1 выпускает «Взлом» — драму о телефонных хакерах, коррупции и медийных скандалах Британии с Дэвидом Теннантом.

25 сентября. «Острые козырьки» для пьющих

Netflix запускает «Дом Гиннесса» — масштабную британскую драму про борьбу наследников пивной империи. От создателей истории про клан Шелби.

На той же платформе также выходит «Непослушные» — о полицейском и двух девчонках из интерната, сообщающих ему о произволе в их заведении. Wink же ступает на тропу шпионских игр с «Берлинской жарой» — 1943 год, советский агент в нацистской столице, где ошибка стоит жизни.

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

26 сентября. Disney мутит воду

Disney+ выпускает «Мутную воду» — южнокорейскую историческую драму в духе «Игры престолов»: о заговорах, крови и чести. Apple TV+ отвечает «Савантом» — триллером про женщину-агента, внедряющуюся в экстремистские онлайн-сообщества.

Пиво, вино и мутная вода: эти свежие премьеры недели точно станут хитами — один напоминает корейскую «Игру престолов»

Эта неделя явно на любой вкус: хочешь комедию — бери российские ситкомы, тянет на политическую драму — включай «Первую леди» или «Дом Гиннесса». А если душа требует крови и апокалипсиса — «Марвел Зомби» уже ждут.

Один из самых спорных фильмов Ричи вышел ровно 20 лет назад: россияне нашли в нем смысл жизни, американцы клеймили «бредовым болотом».

Фото: Кадры из сериалов «Рейс 314», «Подноготная», «Марвел Зомби», «Берлинская жара», «Савант» , «Мутная вода»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России Куда бежать, если мир погиб? Топ-6 сериалов о выживании в бункере — один из них сняли в России Читать дальше 23 сентября 2025
Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго Отличные варианты на вечер после «Долгой прогулки»: 5 мини-сериалов Майка Флэнагана, которые не отпустят вас еще долго Читать дальше 22 сентября 2025
Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон Больше драконов и меньше ненужной болтовни: 5 главных ошибок в «Доме дракона», которые, по мнению фанатов, должен исправить третий сезон Читать дальше 22 сентября 2025
Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO Вы не ждали, но «Дом дракона» возвращается: вместе с другим спин-оффом «Игры престолов» и новинками HBO Читать дальше 21 сентября 2025
Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя» Когда не хватает исторического экшена: топ-5 сериалов, которые стоит посмотреть после «Короля и завоевателя» Читать дальше 21 сентября 2025
На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова На повторе уже десятый раз и не надоедает: лучшие сериалы, которые хочется пересматривать снова и снова Читать дальше 21 сентября 2025
Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Джордж Мартин работает над еще одним романом — он продолжит историю будущего спиноффа «Игры престолов» Читать дальше 24 сентября 2025
Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Ради зрелищности создатели «Ван-Пис» нарушили канон в 1144 серии: в манге такого не рисовали Читать дальше 24 сентября 2025
Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода Муж выгнал жену за измену с водителем: описание мини-сериала «Слепая любовь» — от первого до четвертого эпизода Читать дальше 24 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше