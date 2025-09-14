Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

Квентин Тарантино — живая энциклопедия кинематографа. Его мнение об актерах — результат полувековой киномании, работы в видеопрокате и просмотра тысяч фильмов. И если вы ожидаете, что лучшим артистом современности он назовет Леонардо ДиКаприо или Брэда Питта (с которыми, кстати, блестяще работал), то окажетесь неправы.

Его давний фаворит — Николас Кейдж, актер, который, по словам Тарантино, построил карьеру на том, чтобы «быть не на своем месте — и превозмогать».

Впервые Тарантино публично назвал Кейджа одним из лучших актеров своего поколения еще в 1996 году. Он до сих пор восхищается его уникальной способностью подниматься над любым, даже самым абсурдным материалом:

«Я не думаю, что видел другого актера в истории кино, который сделал бы карьеру на том, чтобы играть не свою роль, но все равно подниматься».

Режиссер настолько любит Кейджа, что в титрах «Убить Билла» два члена съемочной группы указаны под псевдонимами The Rock (в честь фильма с Кейджем) и Nic Cage. А в 2021 году Тарантино и вовсе назвал драму Кейджа «Свинья» (Pig) одним из лучших фильмов последних пяти лет.

Поработать вместе они могли еще в 1994 году: Тарантино рассматривал Кейджа на роль дилера в «Криминальном чтиве», но в итоге ее отдали Эрику Штольцу. С тех пор Кейдж не раз выражал надежду поработать с Тарантино, называя их потенциальный дуэт «чем-то по-настоящему особенным».

Сейчас, когда Кейдж переживает ренессанс после успеха хоррора «Собиратель Душ» (Longlegs), а Тарантино готовится к своему последнему фильму, у них еще есть шанс создать этот особенный проект.

И это было бы идеальным завершением карьеры режиссера, который всегда ценил нестандартные таланты.

