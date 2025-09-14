Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

14 сентября 2025 18:07
Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

У артиста есть особенность, которая зацепила гениального режиссера.

Квентин Тарантино — живая энциклопедия кинематографа. Его мнение об актерах — результат полувековой киномании, работы в видеопрокате и просмотра тысяч фильмов. И если вы ожидаете, что лучшим артистом современности он назовет Леонардо ДиКаприо или Брэда Питта (с которыми, кстати, блестяще работал), то окажетесь неправы.

Его давний фаворит — Николас Кейдж, актер, который, по словам Тарантино, построил карьеру на том, чтобы «быть не на своем месте — и превозмогать».

Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

Впервые Тарантино публично назвал Кейджа одним из лучших актеров своего поколения еще в 1996 году. Он до сих пор восхищается его уникальной способностью подниматься над любым, даже самым абсурдным материалом:

«Я не думаю, что видел другого актера в истории кино, который сделал бы карьеру на том, чтобы играть не свою роль, но все равно подниматься».

Режиссер настолько любит Кейджа, что в титрах «Убить Билла» два члена съемочной группы указаны под псевдонимами The Rock (в честь фильма с Кейджем) и Nic Cage. А в 2021 году Тарантино и вовсе назвал драму Кейджа «Свинья» (Pig) одним из лучших фильмов последних пяти лет.

Поработать вместе они могли еще в 1994 году: Тарантино рассматривал Кейджа на роль дилера в «Криминальном чтиве», но в итоге ее отдали Эрику Штольцу. С тех пор Кейдж не раз выражал надежду поработать с Тарантино, называя их потенциальный дуэт «чем-то по-настоящему особенным».

Питт? ДиКаприо? Подержите его свинью: Тарантино выбрал лучшего современного актера — должен был сняться в «Криминальном чтиве», но увы

Сейчас, когда Кейдж переживает ренессанс после успеха хоррора «Собиратель Душ» (Longlegs), а Тарантино готовится к своему последнему фильму, у них еще есть шанс создать этот особенный проект.

И это было бы идеальным завершением карьеры режиссера, который всегда ценил нестандартные таланты.

Ранее мы писали: Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул

Фото: Кадр из фильма «Однажды в... Голливуде» (2019) и других фильмов
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная «Видео для взрослых»: Стивен Кинг нашел «веский» повод презирать супергеройское кино Marvel — причина абсурдная и нелогичная Читать дальше 14 сентября 2025
«Не было даже режиссера»: худший фильм 2025 года сняли всего-то за 15 дней — и у него есть кое-что общее с «Иронией судьбы» «Не было даже режиссера»: худший фильм 2025 года сняли всего-то за 15 дней — и у него есть кое-что общее с «Иронией судьбы» Читать дальше 14 сентября 2025
«Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости «Выбирали между Зендеей и Рэмзи»: Джоди Фостер нашли самую неудачную замену для нового «Молчания ягнят» — фаны «Ганнибала» уже в ярости Читать дальше 14 сентября 2025
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2 «Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2 Читать дальше 13 сентября 2025
Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Брюс Уиллис отдал всего себя «Крепкому орешку» — и заплатил за это здоровьем: все могло сложиться иначе, если бы не давний случай Читать дальше 12 сентября 2025
Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты Первый взгляд на Доктора Дума в MCU: злодей в исполнении Дауни-мл. оказался не таким, как представляли фанаты Читать дальше 12 сентября 2025
«Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами «Битва за битвой» открывает новую эру: ДиКаприо принял важное решение — уже досыта наелся славой и наградами Читать дальше 12 сентября 2025
Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли Гильермо дель Торо должен был снять свою версию «Красавицы и чудовища» — теперь один из актеров жалеет, что отказался от главной роли Читать дальше 12 сентября 2025
Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул Тарантино назвал лучший фильм 2010-х: ни «Интерстеллара», ни «Начала» в списке нет — но Нолана все же мельком упомянул Читать дальше 12 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше