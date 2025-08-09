Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге

Новость, которую некоторые ждали сильнее, чем «Мстители: Судный день»: Зендая все-таки снимется в картине «Человек-паук: Совершенно новый день», но… появится в кадре буквально на пару минут. Ни тебе романтических диалогов, ни воздушных поцелуев на крыше. Для тех, то считает, что «Зендее уже слишком много и слишком везде» — это маленький праздник.

Решение создателей вполне логично. В финале «Нет пути домой» Доктор Стрэндж стёр из памяти всех людей знание о том, что Питер Паркер — это Человек-паук. Эм-Джей и Нед не просто забыли его супергеройскую сущность — они забыли его самого.

В последней сцене Питер приходит в кафе, где работает Эм-Джей, и… уходит, так и не рассказав, кто он. Она его не узнала. Или… почти узнала?

«Совершенно новый день» не станет лирической драмой о возвращении памяти. По словам инсайдера Дэниела Рихтмана, Зендая сейчас действительно рядом с Томом Холландом в Шотландии, но не для съёмок — просто поддержать. Её роль будет эпизодической, хотя сюжетно важной.

Похоже, мы увидим Эм-Джей лишь ближе к финалу — и, возможно, она почувствует к Питеру странную тягу, не понимая, почему.

Marvel делает ставку на «чистый» старт. Без Тони Старка, без Мстителей, без девушки, помнящей его имя. Впервые Питер — действительно дружелюбный сосед, бедный, подавленный и с головой ушедший в супергеройство. Вернёт ли он Эм-Джей — или отпустит навсегда — пока загадка. Но Зендеи в большинстве кадров не будет точно.

