Питер Джексон «вдохновился»: советский «Хоббит» изумляет иностранцев спустя 30 лет

В 1991 году накануне распада Советского Союза стартовала работа по созданию мультфильма «Сокровища под горой». Анимация должна была стать экранизацией сказки Толкина «Хоббит», но проект закрыли. От картины до наших дней дошел лишь короткий шестиминутный фрагмент. Гэндальфа в нем озвучивает Николай Караченцов.

Эпизод с интересом до сих пор смотрят не только россияне, но и иностранные пользователи Сети. Причем большинству комментаторов лента очень нравится. А некоторые даже уверены, что голливудский режиссер Питер Джексон вдохновлялся именно советским «Хоббитом», превратив повесть в трилогию два десятилетия спустя.