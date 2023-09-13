Питается одной газировкой: что случилось с мужчиной, который 17 лет назад отказался от еды

В 2006 году уроженец Ирана Голамреза Ардешири столкнулся с неприятным состоянием. Мужчине казалось, что в его горле застрял инородный предмет. Поначалу герой думал, что случайно проглотил волос, однако достать клок никак не получалось. Тогда началось многолетнее хождение Ардешири по врачам.

Медики только разводили руками, а тем временем бедняга не мог глотать пищу — его неизменно тошнило. Махнув рукой на медицину, иранец стал решать проблему самостоятельно. Тщательно все проанализировав, Голамреза Ардешири понял, что может без труда пить газировку.

Так началась многолетняя вынужденная «диета» мужчины. Чтобы поддерживать силы в организме, герой каждый день выпивает больше трех литров напитка. Причем желудок Ардешири при таком рационе абсолютно нормально функционирует. Единственное, на что жалуется любить газированных напитков, — это проблемы со сном.