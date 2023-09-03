Пить, курить и ругаться матом не запрещено: в чем секрет вечной молодости 92-летнего Краско

Иван Краско, совсем недавно отметивший свое 92-летие, продолжает появляться на театральной сцене. Также актер воспитывает своих студентов-сыновей Ивана и Федора. Многие поражаются, как Краско удалось сохранить свое здоровье и разум к преклонным годам.

Артиста нельзя назвать приверженцем ЗОЖ. Он не прочь и выпить горячительного, и побаловаться табаком. А уж о любви актера к крепкому словцу и так давно известно. Несмотря на наличие дурных привычек, Краско удалось дожить до такого возраста. Лишь в последнее время здоровье стало подводить артиста, хотя раньше он не страдал ни от каких недугов.

Как-то Иван Иванович откровенно рассказал, в чем секрет его долголетия.

«В любопытстве, наверное. К жизни, ко всему происходящему, к тому, что будет с моими Ваней и Федей», — передает слова артиста портал Life.

На счету Ивана Краско множество ролей в советских и российских картинах. Актера можно увидеть в лентах «Семен Дежнев», «Принц и нищий», «Сын полка», «Мастер и Маргарита».