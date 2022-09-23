Пистимея из «Тени исчезают в полдень» жестоко поплатилась за связь с иностранцем

Актрису Александру Завьялову зритель помнит прежде всего по роли красавицы Пистимеи из культового советского сериала «Тени исчезают в полдень». Критики отмечали, что героиня Завьяловой показала на экране типаж гордой русской женщины.

Но эта роль стала для «советской Греты Гарбо» последней на долгие 20 лет. Причиной такого длительного перерыва стало то, что из-за своего бурного романа с американским бизнесменом Отелло Черезолли, которого спецслужбы посчитали шпионом и выслали из СССР, Завьялова была негласно признана «неблагонадежной».

Перестав сниматься, Александра впала в глубочайшую депрессию и даже попала в психиатрическую лечебницу. В какой-то момент у нее забрали детей, и актриса с трудом добилась возможности вернуть их обратно.

Последние годы жизни одна из самых красивых женщин Советского Союза прожила практически в полном забвении. А в феврале 2016 года в день ее 80-летия Завьялову нашли мертвой в своей квартире. Она была убита собственным сыном Петром, которого суд за это отправил в тюрьму на 8 лет.