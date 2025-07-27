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Писатель чудом не пострадал: вступительная сцена одного из самых недооценённых сериалов по Кингу основана на кошмарном реальном ЧП

27 июля 2025 19:05
Писатель чудом не пострадал: вступительная сцена одного из самых недооценённых сериалов по Кингу основана на кошмарном реальном ЧП

Десятки погибших, еще больше раненых.

Всё начинается как трогательная зарисовка: раннее утро, ярмарка вакансий, длинная очередь из безработных, молодая мама с младенцем, парень, который помогает ей не замёрзнуть. И тут появляется машина. За рулём — человек в маске клоуна. Он давит клаксон. И резко жмёт на газ.

Так открывается «Мистер Мерседес» — мрачный сериал по роману Стивена Кинга. И если вам показалось, что эта сцена невыносимо реалистична — вы правы. Потому что Кинг вдохновился настоящей трагедией.

Как рассказал режиссёр Джек Бендер, в 2008 году писатель оказался неподалёку от похожего теракта: человек въехал в толпу безоружных людей на автомобиле. Спустя годы подобные атаки, увы, стали происходить всё чаще. И Кинг захотел зафиксировать ужас, который возникает не от потустороннего, а от будничного, узнаваемого зла.

Писатель чудом не пострадал: вступительная сцена одного из самых недооценённых сериалов по Кингу основана на кошмарном реальном ЧП

В этом и сила «Мистера Мерседеса». Это не история про сверхъестественного маньяка. Главный злодей — молодой техник по имени Брейди, парень, абсолютно непохожий на героя (и уж тем более антагониста) хорроров.

Его антипод — пенсионер-детектив Ходжес, которого до сих пор мучают воспоминания об этом преступлении. Он ушёл в отставку после трагедии, но теперь вынужден снова вернуться — на этот раз не ради правосудия, а чтобы не сойти с ума.

Мир, который создал Бендер по Кингу, буквально сшит из напряжения: оружие, кровь, посттравматические срывы, страхи по мелочам. В одной сцене Ходжес чуть не убивает подростка, пробравшегося к нему домой через задний двор. И всё это — не ради шок-эффекта, а чтобы напомнить: зло рядом. И оно очень, очень обыденное.

Ранее мы писали: Фильмы-ужастики забрали всю славу: топ-5 сериалов-адаптаций Стивена Кинга, о которых все почему-то быстро забыли

Фото: Кадр из сериала «Мистер Мерседес»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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