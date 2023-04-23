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Писаной красавицей не назовешь: внешность невестки Поргиной и Караченцова больше не секрет

23 апреля 2023 11:45
Писаной красавицей не назовешь: внешность невестки Поргиной и Караченцова больше не секрет

Сын знаменитостей давно нашел свою вторую половинку.

Николай Караченцов и Людмила Поргина стали родителям зимой 1978 года. Их сын Андрей, несмотря на детство в творческой атмосфере, решил не связывать свою жизнь с искусством и занялся юриспруденцией.

Наследник знаменитостей никогда не стремился к публичности, поэтому старательно скрывал личную жизнь от журналистов и поклонников. При этом не так давно подробности все равно оказались доступны СМИ.

Как оказалось, уже 23 года он счастлив со своей супругой Ириной. Возлюбленная Караченцова-младшего занимается медициной и преподает в университете имени Пирогова. За годы отношений они воспитали наследников Петра, Янину и Ольгу, которые также не стремятся к известности. При этом все дети больше похожи на свою мать, чем на отца.

Писаной красавицей не назовешь: внешность невестки Поргиной и Караченцова больше не секрет

Как отмечают пользователи Сети, сын прославленных артистов выглядит счастливым со своей избранницей. Вместе с детьми они похожи на эталонную семью, где царит любовь и взаимопонимание.

Фото: Globallookpress.com, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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