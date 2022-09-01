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Писала «хиты» и снималась в клипах: что известно о первой жене Стаса Михайлова

1 сентября 2022 16:30
Писала «хиты» и снималась в клипах: что известно о первой жене Стаса Михайлова

Избранница поддерживала музыканта во всем.

Стас Михайлов впервые связал себя узами брака в начале 90-х с сотрудницей аэропорта Инной Горб. В то время музыкант еще не был популярным артистом, поэтому все силы отдавал попыткам построить карьеру, а избранница активно помогала ему в этом.

Писала «хиты» и снималась в клипах: что известно о первой жене Стаса Михайлова

Как оказалось, именно супруге он посвятил несколько своих ранних хитов. Инна даже помогала музыканту в написании текстов для песен и была соавтором практически всего первого альбома Михайлова. Также Горб снималась в клипах у своего супруга. Именно она сыграла главную роль в видео на песню «Темные глаза».

Однако, несмотря на творческий тандем и совместную работу, супругам не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь вместе. Практически сразу после свадьбы Михайлов отправился покорять столицу, а Инна осталась ждать его в Сочи. Влюбленные не смогли справиться с отношениями на расстоянии, поэтому в 2003 году расстались.

Фото: Legion-Media, кадр из клипа
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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