Писала «хиты» и снималась в клипах: что известно о первой жене Стаса Михайлова

Стас Михайлов впервые связал себя узами брака в начале 90-х с сотрудницей аэропорта Инной Горб. В то время музыкант еще не был популярным артистом, поэтому все силы отдавал попыткам построить карьеру, а избранница активно помогала ему в этом.

Как оказалось, именно супруге он посвятил несколько своих ранних хитов. Инна даже помогала музыканту в написании текстов для песен и была соавтором практически всего первого альбома Михайлова. Также Горб снималась в клипах у своего супруга. Именно она сыграла главную роль в видео на песню «Темные глаза».

Однако, несмотря на творческий тандем и совместную работу, супругам не суждено было прожить долгую и счастливую жизнь вместе. Практически сразу после свадьбы Михайлов отправился покорять столицу, а Инна осталась ждать его в Сочи. Влюбленные не смогли справиться с отношениями на расстоянии, поэтому в 2003 году расстались.