Писал Sci-Fi и метил в президенты: в СССР был свой Шварценеггер, но снимался он вовсе не в боевиках (а сам Арни его обожал)

30 июля Арнольду Шварценеггеру стукнуло 78. Он — Терминатор, мистер Олимпия, экс-губернатор Калифорнии, железный человек из австрийской деревни, покоривший Голливуд. Но даже у Арни был кумир. Причём — советский. Причём — совсем не киношный.

Приключения Железного Арни в России

Когда в 1988 году Шварценеггер приехал в Москву сниматься в «Красной жаре», его первым же условием стало: «Хочу встретиться с Юрием Власовым». Ни с Ельциным или с Горбачёвым, а с тем самым штангистом, которого впервые увидел в юности — на чемпионате в Вене — и запомнил на всю жизнь.

«Он протянул мне ладонь, чтобы пожать руку. У меня была еще рука мальчика, а у него могучая рука мужчины, в которой моя ладонь будто исчезла. Но он был добрый, он улыбнулся мне. Я его никогда не забуду, никогда не забуду тот день», — вспоминал Шварценеггер.

Сосем не киношный герой

Юрий Власов действительно был героем другого типа. Без боевиков и бронетехники. Олимпийский чемпион-1960, четырёхкратный чемпион мира, инженер, писатель, политик и совершенно уникальный персонаж.

В 1961 году он стал главным героем документального фильма «Самый сильный». Камера наблюдала, как Власов тренируется, читает, разговаривает с писателем Львом Кассилем, показывает редкие книги своему американскому коллеге Джеймсу Брэдфорду.

В кадре — не просто атлет, а человек мысли, культурный и скромный, как будто случайно зашёл в спортзал и между делом установил мировой рекорд.

Книжный богатырь

Власов не только тягал железо. Он зубрил классику, философию, научные трактаты. Говорят, что перечитал книг больше, чем поднял блинов на штанге. В его библиотеке было больше 10 000 томов. Именно эта комбинация интеллекта и мощи так поразила юного Арни — он понял, что быть сильным необязательно значит быть тупым.

После Олимпиады-60, которую журналисты прозвали «Олимпиадой Власова», Юрий стал кумиром миллионов. Его уважали даже в США, где тогдашние советские победы вызывали лишь завистливый скрежет зубов. Но 1964 год принёс горечь: Власов уступил в Токио своему соотечественнику Леониду Жаботинскому и вскоре ушёл из большого спорта.

От атлета до политика — и речь не про Шварценеггера

Он не исчез — он преобразился. Стал писателем (в том числе фантастом!), политиком (баллотировался в президенты в 1996-м) и председателем федерации культуризма — как раз когда СССР наконец признал бодибилдинг «небуржуазным».

Ирония в том, что в этом же спортзале, где юный Власов когда-то впервые взял штангу, через три десятилетия он пожал руку Шварценеггеру — теперь уже кумиру всей планеты.

Они поборолись на армрестлинге — и Власов, которому к тому моменту было за пятьдесят, почти не уступал. А на прощание Арни оставил автограф: «Моему идолу Юрию Власову». Для австрийского культуриста-актёра Власов был тем, кем для советских подростков были постеры с «Коммандос».

Так что в день рождения Шварценеггера стоит вспомнить и его кумира — советского титана, героя без боевиков, бойца без автоматов. Юрий Власов не ломал шеи врагам — он поднимал штангу, писал книги и верил, что сила должна быть умной и духовной.

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