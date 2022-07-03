Пирожки и жареная картошка: секрет стройности Гурченко выдал муж

Артистка до самого конца держала себя в безупречной форме.

Легенды об осиной талии Людмилы Гурченко долгие годы не давали покоя ни публике, ни прессе. Многие пытались выяснить, какие диеты, методики или хитрости помогали актрисе до 75 лет сохранять стройную фигуру.

Как поделился ее супруг Сергей Сенин, никакого секрета нет — звезда могла позволить себе все что угодно.

«И никакого спорта не было. С удовольствием ела и жареную картошку, и пирожки. Ела в том числе и на ночь, когда не могла уснуть. А такое бывало — после тяжелейшей напряженной работы», — передает слова вдовца издание Otzvezd.ru.

Вероятно, залогом подтянутой фигуры и стал плотный рабочий график Людмилы Марковны. Так, ради проекта «Перезагрузка» она вставала в пять утра и до двух ночи проводила в съемочном павильоне «Мосфильма». Чтобы заснуть после переутомления пила снотворное.

Сенин с гордостью отметил, что, несмотря на возраст, жена готова была на любые преодоления ради профессии.