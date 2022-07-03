Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Пирожки и жареная картошка: секрет стройности Гурченко выдал муж

Пирожки и жареная картошка: секрет стройности Гурченко выдал муж

3 июля 2022 14:06
Пирожки и жареная картошка: секрет стройности Гурченко выдал муж

Артистка до самого конца держала себя в безупречной форме.

Легенды об осиной талии Людмилы Гурченко долгие годы не давали покоя ни публике, ни прессе. Многие пытались выяснить, какие диеты, методики или хитрости помогали актрисе до 75 лет сохранять стройную фигуру.

Как поделился ее супруг Сергей Сенин, никакого секрета нет — звезда могла позволить себе все что угодно.

«И никакого спорта не было. С удовольствием ела и жареную картошку, и пирожки. Ела в том числе и на ночь, когда не могла уснуть. А такое бывало — после тяжелейшей напряженной работы», — передает слова вдовца издание Otzvezd.ru.

Вероятно, залогом подтянутой фигуры и стал плотный рабочий график Людмилы Марковны. Так, ради проекта «Перезагрузка» она вставала в пять утра и до двух ночи проводила в съемочном павильоне «Мосфильма». Чтобы заснуть после переутомления пила снотворное.

Сенин с гордостью отметил, что, несмотря на возраст, жена готова была на любые преодоления ради профессии.

Фото: Legion-Media
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Без поцелуя с бизнесменом не обошлось: отчаявшаяся Ивлеева пошла ва-банк Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Related video