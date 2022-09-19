Пирожка из «Игры престолов» не узнать: Джона Сноу теперь может играть и он

Известный сериал «Игра престолов» сделал актеров, исполняющих главные роли, настоящими звездами. А вот второстепенный состав исполнителей блестящей карьерой похвастаться не может. Однако проект все равно сильно изменил их жизни.

Поклонники «Игры престолов» без труда вспомнят забавного персонажа по кличке Пирожок. Полноватый молодой человек был другом Арьи Старк и даже сопровождал ее по пути к Стене. Но, попав в таверну, он отказался от планов, так как решил печь сладости. Небольшое печенье в форме волка Пирожок подарил в дорогу Арье.

Выяснилось, что исполнитель роли, актер Бен Хоуки, и в жизни занялся выпечкой. Он открыл кондитерскую под названием «Ты ничего не знаешь, Джон Сноу» несколько лет назад. Фирменным блюдом в заведении является то самое печенье с изображением волка Старков.

Бену уже 26 лет. Он отрастил длинные кудрявые волосы и стал похож на Джона Сноу куда больше, чем на Пирожка. Правда, кондитерский бизнес стройности ему так и не добавил. Несмотря на неудавшуюся кинокарьеру, Бен, судя по соцсетям, вполне доволен таким положением дел.