Пираты не ради красоты носили сережки: правда заставил вас ахнуть

В фильмах и сериалах пираты предстают перед зрителем в качестве веселых и отважных бандитов, которые всегда готовы к новым приключениям. Кроме их озорного характера, людей подкупает и внешний вид моряков, которые не стесняются носить различные яркие украшения.

Отличительной чертой разбойников того времени были сережки, играющие не только эстетическую роль. Они зачастую были сделаны из серебра или золота, поэтому высоко ценились.

Такое украшение позволяло пирату не беспокоится о своих похоронах, поскольку все расходы на траурную процессию можно было оплатить с помощью этого изделия.

Одновременно с этим морские бандиты носили серьги, как напоминание о неизбежности смерти. Они жили одним днем и понимали, что даже если умрут, то будут захоронены надлежащим образом. А некоторые делали на украшениях гравировку со своим именем и адресом родного порта, куда можно было отправить их тела.