«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову

«Пираты Карибского моря: День в море» — шестая часть культовой франшизы, съемки которой должны стартовать в конце 2025 года. Но пока проект больше похож на затянувшийся морской штиль: то сценарий переписывают, то не могут определиться с актерским составом.

Сначала в Disney обсуждали, что проект станет спин-оффом. Главной звездой должна была быть Марго Робби. Но спустя какое-то время от этой идеи отказались: студия решила сосредоточиться на прямом продолжении с привычными героями.

Кто возвращается, а кто — нет

Создатели планировали вернуть любимых фанатами персонажей. Вновь должен появиться Уилл Тернер, а Джонни Депп примерить образ Джека Воробья — правда, уже не в качестве главного героя.

Орландо Блум намекал, что готов вернуться, но только если удастся собрать всю старую команду.

А вот Кира Найтли надежды поклонников разбила. Она недавно заявила, что даже не помнит, чем закончилась история ееЭлизабет, и что в те годы съемки в «Пиратах» довели ее до нервного срыва. Возвращаться к роли актриса явно не намерена. И вот ситуация опять в подвешенном состоянии.

Продюсер прояснил ситуацию

Джерри Брукхаймер, бессменный продюсер франшизы, недавно рассказал, что сценарий все еще в работе. И добавил:

В какой-то момент у нас было два сценария, но один из них мы отказались от него в пользу другого.

А затем проронил ключевую фразу: Марго Робби все-таки станет частью франшизы.

После слов Брукхаймера фанаты уверены: студия вернулась к первоначальной идее. Ходят слухи, что Робби достанется главная роль — возможно, именно после того, как Кира Найтли освободила вакантное место.

Если в проекте не будет Киры Найтли, Джонни Деппа не удастся заманить, то и Орландо Блум помашет авторам рукой. Тогда это будут уже совсем другие «Пираты».

Хотя появление Марго Робби может стать козырем в какой-то степени: актриса способна вытянуть на себе порой даже слабую идею, а значит, новый фильм может получить неожиданный курс.

