Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову

«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову

1 октября 2025 10:52
«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову

Кажется, шансов увидеть старых героев все меньше.

«Пираты Карибского моря: День в море» — шестая часть культовой франшизы, съемки которой должны стартовать в конце 2025 года. Но пока проект больше похож на затянувшийся морской штиль: то сценарий переписывают, то не могут определиться с актерским составом.

Сначала в Disney обсуждали, что проект станет спин-оффом. Главной звездой должна была быть Марго Робби. Но спустя какое-то время от этой идеи отказались: студия решила сосредоточиться на прямом продолжении с привычными героями.

Кто возвращается, а кто — нет

Создатели планировали вернуть любимых фанатами персонажей. Вновь должен появиться Уилл Тернер, а Джонни Депп примерить образ Джека Воробья — правда, уже не в качестве главного героя.

Орландо Блум намекал, что готов вернуться, но только если удастся собрать всю старую команду.

А вот Кира Найтли надежды поклонников разбила. Она недавно заявила, что даже не помнит, чем закончилась история ееЭлизабет, и что в те годы съемки в «Пиратах» довели ее до нервного срыва. Возвращаться к роли актриса явно не намерена. И вот ситуация опять в подвешенном состоянии.

«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову

Продюсер прояснил ситуацию

Джерри Брукхаймер, бессменный продюсер франшизы, недавно рассказал, что сценарий все еще в работе. И добавил:

В какой-то момент у нас было два сценария, но один из них мы отказались от него в пользу другого.

А затем проронил ключевую фразу: Марго Робби все-таки станет частью франшизы.

После слов Брукхаймера фанаты уверены: студия вернулась к первоначальной идее. Ходят слухи, что Робби достанется главная роль — возможно, именно после того, как Кира Найтли освободила вакантное место.

«Пираты Карибского моря» меняют курс: Кира Найтли отказалась, и теперь рулить будет Марго Робби — это переворачивает все с ног на голову

Если в проекте не будет Киры Найтли, Джонни Деппа не удастся заманить, то и Орландо Блум помашет авторам рукой. Тогда это будут уже совсем другие «Пираты».

Хотя появление Марго Робби может стать козырем в какой-то степени: актриса способна вытянуть на себе порой даже слабую идею, а значит, новый фильм может получить неожиданный курс.

Ранее мы писали: «Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel

Фото: Legion-Media
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали Читать дальше 3 октября 2025
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма Читать дальше 3 октября 2025
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону Читать дальше 3 октября 2025
Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Я и есть опасность: пять лучших ролей Крэнстона, но без учета Хайзенберга из «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу» Читать дальше 3 октября 2025
В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох В России выбрали режиссера уровня Тарантино, Копполы и Скорсезе: правда, с фильмографией кандидата большой подвох Читать дальше 2 октября 2025
Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Не в масть тебе такая погоня, дядь: самая дорогая сцена «Матрицы: Перезагрузка» обошлась в бюджет «Утомленных солнцем 2» Читать дальше 2 октября 2025
ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды ДиКаприо все-таки в пролете: на Западе выбрали главных фаворитов «Оскар-2026» — «Грешники» оставят Лео без награды Читать дальше 2 октября 2025
«Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте «Изменили» с Крузом и пожалели: в новой «Мумии» вернутся к истокам, Фрейзер уже на низком старте Читать дальше 1 октября 2025
Фанаты Кейджа, рано радоваться: Призрачный гонщик наконец-то появится в фильмах MCU, но есть печальный нюанс Фанаты Кейджа, рано радоваться: Призрачный гонщик наконец-то появится в фильмах MCU, но есть печальный нюанс Читать дальше 1 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше