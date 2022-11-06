Пиратом или королевой: узнайте, кем вы были в прошлой жизни

Во многих мировых религиях и верованиях присутствует идея реинкарнации - когда после смерти душа переселяется в другое тело. В некоторых культурах считается, что на новое воплощение влияют заслуги человека в земной жизни, в некоторых выбор нового тела абсолютно рандомный. Изучением реинкарнации, а также многих других сверхъестественных явлений (например, ясновидения, телекинеза, телепортации и т.д.), занимается парапсихология. Люди, считающиеся экспертами в паранауке, проводят массу экспериментов с целью доказать, что сверхчеловеческие возможности действительно существуют. Так, например, ученый Ян Стивенсон посвятил изучению реинкарнации сорок лет жизни. Он рассмотрел порядка трех тысяч случаев переселения душ, записывал свидетельства очевидцев логически необъяснимых случаев, когда человек с одного конца земного шара начинал утверждать, что на самом деле его зовут иначе и он жил совершенно в ином месте и в иное время. Правда, научно доказать факт реинкарнации Стивенсону так и не удалось.

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