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Пилоты кривятся, когда смотрят «Служили два товарища»: все из-за одной ошибки

26 октября 2023 06:15
Пилоты кривятся, когда смотрят «Служили два товарища»: все из-за одной ошибки

Фильм потерпел фиаско у узкого сегмента аудитории.

Ленту «Служили два товарища» обыватели смотрели с огромным восторгом, но не только из-за снявшихся там звезд первой величины, которыми восхищалась вся страна. Фильм полюбился зрителям и благодаря незаурядному сюжету, который держит в напряжении.

Правда, дифирамбы «товарищам» пели далеко не все. Пилоты авиации, например, плевались и критиковали кино, не стесняясь в выражениях. Все из-за одной, но фатальной ошибки.

70-летний Вадим Шавров, который был настоящей звездой советской авиации, сыграл в фильме опытного пилота. Находка режиссера могла бы стать феерической. Если бы не одно но. По сюжету драмы «Служили два товарища» авиация зародилась всего 10 лет назад, поэтому ни о каком бывалом летчике в то время и речи быть не могло. Такой ляп простить создателям «небожители» не смогли, и фильм раскритиковали в пух и прах, как пишет портал «МК».

Фото: Кадр из фильма «Служили два товарища» (1968)
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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