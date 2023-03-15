Пилот, Выдра или Маугли? Модные американские имена повергнут вас в шок

Мода на экстравагантные имена распространена во многих странах. Пожалуй, далеко вперед ушли американские селебрити, которые готовы на любые эксперименты. Имена их отпрысков повергнут в шок каждого.

Актер Джейсон Ли, известный по фильмам «Ванильное небо» и «Сердцеедки», обладает особым чувством юмора. Об этом отлично знает его сын, которого папа нарек именем Пилот Инспектор. А дочь Джейсона зовут Каспер — своим именем она обязана известному привидению из фильма.

Эшли Симпсон тоже любит подобные эксперименты. Актриса назвала сына Бронкс Маугли. Первая часть его имени отсылает к району Нью-Йорка, который представляет собой бетонные джунгли, а вторая — к легендарному персонажу Редьярда Киплинга.

Актриса Зои Дешанель назвала сына Чарли Вульф, то есть волк. А ее старшую дочь нарекли Элси Оттер, что переводится как выдра.

Австралийский актер Сэм Уортингтон тоже отличился. Он назвал своего отпрыска Рокет, что означает ракета. Кстати, брата мальчика зовут Рэйсер — это переводится как гонщик.