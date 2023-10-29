Пили и спасибо говорили: вот что советские проводники годами подсыпали в чай пассажирам

Те, кто ездил в советских поездах, с ностальгией вспоминают особый вкус чая, который в них подавали. Действительно, напиток был очень необычным. Не слишком крепким, но при этом ароматным и ярким.

Многие думают, что на железной дороге использовали качественную, свежую заварку. Но секрет был не в этом. Наоборот, листья были самыми обычными. Более того, проводники всеми силами пытались их экономить.

Для этого в чай добавляли еще один ингредиент — пищевую соду. Она делала цвет ярче, придавала тот самый «особый» вкус. Главное было не перестараться, чтобы дополнительный компонент никто не заметил. Оставшийся чай сотрудники подвижных составов распределяли между собой или продавали «на сторону».